"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня, 19 марта, открыл 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет УНН.

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Заседание проходит на американской военной базе Рамштайн в Германии.

Остин, который совершает свою первую зарубежную поездку после лечения рака простаты, возглавляет встречу Контактной группы по обороне Украины (UDCG), проводимую на авиабазе Рамштайн в Германии, с участием около 50 союзников, оказывающих военную поддержку Украине.

На открытии встречи в формате "Рамштайн" во вторник глава Пентагона пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину, даже если Конгресс США остается в тупике относительно финансирования отправки дополнительного оружия на фронт, указывает The Washington Post.

"Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть неудачу, - сказал Остин, обращаясь к более чем 50 руководителям оборонных ведомств из Европы и всего мира. - Эта коалиция не позволит Украине потерпеть неудачу. И свободный мир не позволит Украине потерпеть неудачу".

В своем вступительном слове Остин сказал, что россия заплатила "ошеломляющую цену" за войну, повторив оценки, что по меньшей мере 315 000 российских военных были убиты или ранены во время войны, которая стоила до 211 миллиардов долларов.

"Украинские войска сталкиваются с тяжелыми условиями и тяжелыми боями. А мирное население Украины терпит постоянный шквал российских ракет и иранских беспилотников, - сказал Остин. - Но Украина не отступит. И Соединенные Штаты также не будут".

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