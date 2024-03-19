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"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины
На встрече на авиабазе Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин пообещал дальнейшую военную поддержку Украине, заявив, что "Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть неудачу".
В наиболее опасных населенных пунктах Сумщины осталось от 3 до 10 человек - ОВА
Из наиболее опасных населенных пунктов Сумской области необходимо эвакуировать от 3 до 10 человек, еще 300 остаются в менее опасных районах, но также нуждаются в эвакуации.
В Винницкой области правоохранители нашли "черный" шахед
Полиция в Винницкой области нашла модифицированный российский беспилотник-камикадзе, и обломки трех других, разбросанные в полях. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены.
Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем шаги на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС
Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Мишелем дальнейшие шаги по фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и дальнейшую дополнительную помощь Европейского союза.
россияне трижды штурмовали украинские позиции на левобережье Днепра - Силы обороны юга
российские войска трижды пытались штурмовать украинские позиции на левом берегу Днепра, но были вынуждены отступить, понеся потери.
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека
19 марта около 11:00 в Нововоронцовской громаде Бериславского района российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в результате чего пострадали два человека, которых госпитализировали.
Главаря "лнр" будут судить за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины
Самопровозглашенный "глава лнр" леонид пасечник обвиняется в проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Луганской области.
Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата и высылает его из соображений безопасности
Эстония высылает сотрудника российского посольства с дипломатическим статусом, которого объявила персоной нон-грата. Также в МИД страны сообщили, что российские спецслужбы координируют гибридные операции против безопасности Эстонии.
ГУР помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом - Юсов
Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям, которые воюют против путинского режима за освобождение россии.
Легкий и удобный доступ к актуальным документам: МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя
МХП внедрила цифровой уголок потребителя с QR-кодами в своих розничных магазинах, что обеспечивает легкий и удобный доступ для клиентов.