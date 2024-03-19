"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  87018 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  152817 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  136067 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  132851 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131682 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191513 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190947 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187748 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170681 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117897 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

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15 марта 2024, 12:36  •  291067 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  376444 просмотра

"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины

На встрече на авиабазе Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин пообещал дальнейшую военную поддержку Украине, заявив, что "Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть неудачу".

Война •   •  9740 просмотра
"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины

В наиболее опасных населенных пунктах Сумщины осталось от 3 до 10 человек - ОВА

Из наиболее опасных населенных пунктов Сумской области необходимо эвакуировать от 3 до 10 человек, еще 300 остаются в менее опасных районах, но также нуждаются в эвакуации.

Общество •   •  10828 просмотра
В наиболее опасных населенных пунктах Сумщины осталось от 3 до 10 человек - ОВА

В Винницкой области правоохранители нашли "черный" шахед

Полиция в Винницкой области нашла модифицированный российский беспилотник-камикадзе, и обломки трех других, разбросанные в полях. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены.

Война •   •  9266 просмотра
В Винницкой области правоохранители нашли "черный" шахед

Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем шаги на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС

Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Мишелем дальнейшие шаги по фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и дальнейшую дополнительную помощь Европейского союза.

политика •   •  9636 просмотра
Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем шаги на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС

россияне трижды штурмовали украинские позиции на левобережье Днепра - Силы обороны юга

российские войска трижды пытались штурмовать украинские позиции на левом берегу Днепра, но были вынуждены отступить, понеся потери.

Война •   •  10370 просмотра
россияне трижды штурмовали украинские позиции на левобережье Днепра - Силы обороны юга

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека

19 марта около 11:00 в Нововоронцовской громаде Бериславского района российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в результате чего пострадали два человека, которых госпитализировали.

Война •   •  9650 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека

Главаря "лнр" будут судить за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины

Самопровозглашенный "глава лнр" леонид пасечник обвиняется в проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Луганской области.

Война •   •  10287 просмотра
Главаря "лнр" будут судить за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины

Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата и высылает его из соображений безопасности

Эстония высылает сотрудника российского посольства с дипломатическим статусом, которого объявила персоной нон-грата. Также в МИД страны сообщили, что российские спецслужбы координируют гибридные операции против безопасности Эстонии.

Новости Мира •   •  8163 просмотра
Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата и высылает его из соображений безопасности

ГУР помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом - Юсов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям, которые воюют против путинского режима за освобождение россии.

Война •   •  11552 просмотра
ГУР помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом - Юсов

Легкий и удобный доступ к актуальным документам: МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя

МХП внедрила цифровой уголок потребителя с QR-кодами в своих розничных магазинах, что обеспечивает легкий и удобный доступ для клиентов.

Новости Бизнеса •   •  9416 просмотра
Легкий и удобный доступ к актуальным документам: МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя