Ракетный удар по воинской части на Ивано-Франковщине: в ВСУ говорят, что жертв нет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В результате ракетного удара по воинской части в Делятинской территориальной общине, что на Ивано-Франковщине, никто не погиб и не травмировался. Об этом Суспильному сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"К счастью, нет людей, которые пострадали. Люди вовремя научились реагировать или, возможно, там никого не было на тот момент. Резонанс все приобрело из-за того, что была информация о запущенной гиперзвуковой ракете, которую впервые применила РФ. Вероятно, удар был нанесен с 17 на 18 марта", - сообщил Юрий Игнат.
Ранее
В ВСУ подтвердили новый ракетный удар российских оккупантов по Ивано-Франковщине.
В то же время, оккупанты заявили, что нанесли удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятин Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал".