Ракетный удар по Киевской области: количество пострадавших выросло до 15 – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Киевской области выросло до 15. Об этом в Telegram сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, пишет УНН.
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"15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. Сейчас имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", – отметил Небитов.
Добавим
Остатки одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе Вышгородского района – там никто не пострадал.
Напомним
Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о пяти пострадавших в результате утреннего удара. Он добавил, что российские оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбили ПВО.
В Генштабе ВСУ заявили, что рашисты попали по воинской части в селе Лютеж Киевской области.