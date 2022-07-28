Ракетный удар по Киевской области: количество пострадавших выросло до 15 – полиция

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"15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. Сейчас имеем такую ​​цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", – отметил Небитов.

Добавим

Остатки одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе Вышгородского района – там никто не пострадал.

Напомним

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о пяти пострадавших в результате утреннего удара. Он добавил, что российские оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбили ПВО.

В Генштабе ВСУ заявили, что рашисты попали по воинской части в селе Лютеж Киевской области.