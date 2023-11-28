Ракетный удар рф в Запорожье нанес ущерб многоэтажкам и учебным заведениям - мэрия

Из-за вражеского ракетного удара по Запорожью утром есть повреждения в трех многоэтажках и трех учебных заведениях, состояние пострадавшего человека - не тяжелое. Такие подробности сообщил во вторник секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.

Утром враг атаковал один из инфраструктурных объектов города. По предварительной информации, пострадал один человек. Его состояние - не тяжелое. Также на данный момент известно, что из-за взрывной волны повреждены окна в трех многоэтажных домах и трех образовательных учреждениях - написал Куртев в Telegram.

Обследование территории, по его словам, продолжается.

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар, предположительно, "Искандером", по территории предприятия в Запорожье, известно об одном раненом человеке.