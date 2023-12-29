Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших

За 2023 год в бюджет поступило 1,6 триллионов гривен налогов - Минфин

Государственный бюджет Украины собрал 1,66 триллиона гривен в 2023 году, основными поступлениями были налоги и таможенные сборы, хотя проблемы на границе с Польшей повлияли на таможенные поступления.