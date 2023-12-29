Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших
Киев • УНН
Российский ракетный удар по Запорожью: 8 погибших, 13 раненых; экстренные службы реагируют.
До 8 человек возросло количество жертв от российского ракетного удара по Запорожью. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.
Детали
Напомним
Ранее УНН писал со ссылкой на данные ЗОВА, что российский ракетный удар по Запорожью убил семерых и ранил 13 человек. На местах попадания вражеских ракет продолжаются работы экстренных служб.
Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших
Российский ракетный удар по Запорожью: 8 погибших, 13 раненых; экстренные службы реагируют.
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