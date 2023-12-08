Ракетный удар по Новогродовке 29 ноября: поисковые работы завершены, криминалисты идентифицировали всех погибших

Поисковые работы в Новогродовке, что в Донецкой области официально завершены. Криминалисты идентифицировали всех убитых российской ракетой, в частности, и родителей погибшей 8-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе нацполиции Донецкой области, передает УНН.

Один из найденных на месте обстрела фрагментов тела принадлежит 33-летней женщине, которую искали неделю. Личность погибшей установили с помощью ДНК-анализа. - рассказали в нацполиции региона.

Детали

Отмечается, что чуть ранее, полицейским удалось идентифицировать мужа погибшей и 8-летнюю дочь этих супругов.

Эта семья погибла 29 ноября в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Новогродовке.

Первым нашли тело ребёнка. Его опознала бабушка. Чтобы разыскать родителей, спасатели и полицейские-кинологи дважды обследовали более 500 тонн строительного мусора. После тщательного осмотра на месте обстрела таки обнаружили фрагменты тел. Благодаря ДНК-тесту полицейским удалось идентифицировать погибших отца и мать.

В частности, чтобы установить личность женщины понадобился дополнительный тест по изъятым биологическим образцам с помощью генетического анализатора ANDE 6C, который провели сотрудники отдела криминалистического обеспечения ГУНП в Донецкой области.

Напомним

Шестью ракетами С-300 одновременно оккупанты в ночь на 30 ноября ударили по Покровскому району Донецкой области. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 дети. Парамедики полиции спасли младенца.

4 декабря начальник Новоградовской МВА Александр Шевченко сообщил о том, что из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома достали тело девочки. Тела родителей ребенка, на тот момент спасатели не не нашли.

В общем российская ракета унесла жизни 5-х человек: молодой семьи и двух мужчин - 62 и 55 лет.