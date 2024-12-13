Ракетная угроза на западе Украины: в ОВА предупредили Закарпатье, Прикарпатье и Львовскую область
Киев • УНН
Главы Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской ОГА сообщили о движении ракет в направлении их областей. Население призывают находиться в укрытиях, особое внимание - городу Стрый.
Главы Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской ОВА сообщили о ракетной опасности, пишет УНН.
Детали
"Ракеты движутся в направлении Закарпатья!" - сообщил председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.
"Ракеты на Львовщине! Находитесь в укрытиях!" - отметил председатель ОВА Максим Козицкий.
"Стрый осторожно!" - добавил он.
"Ракетная опасность на Прикарпатье! Позаботьтесь о собственной безопасности!" - указала председатель ОВА Светлана Онищенко.
Дополняется...