Ракетная атака рф в Винницкой области: есть пострадавшая и повреждения

В Винницкой области в результате вражеского ракетного удара пострадала женщина, повреждены жилые дома, сообщила в четверг первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Facebook, пишет УНН.

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"В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, загорелся частный автомобиль. Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю. Вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, просьба до отбоя всем быть в укрытиях!" - сообщила Заболотная.

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