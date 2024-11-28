Ракетная атака рф в Винницкой области: есть пострадавшая и повреждения
Киев • УНН
В результате вражеского ракетного удара в Винницкой области повреждены жилые дома и хозяйственное здание, загорелся автомобиль. Пострадавшая женщина ей оказывают медицинскую помощь.
В Винницкой области в результате вражеского ракетного удара пострадала женщина, повреждены жилые дома, сообщила в четверг первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Facebook, пишет УНН.
Детали
"В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, загорелся частный автомобиль. Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю. Вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, просьба до отбоя всем быть в укрытиях!" - сообщила Заболотная.
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