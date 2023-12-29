Ракетная атака рф на Львов: есть погибший, трое раненых

В результате массового ракетного удара по Львову в пятницу утром один человек погиб, еще трое пострадали, повреждены жилые дома. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Казацкий, пишет УНН.

Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется. - написал Козицкий в Telegram.

Также мэр города Андрей Садовый опубликовал последствия ракетной атаки на Львов. По словам Садового, взрывной волной повреждены жилые дома.