Ракетная атака рф на Львов: есть погибший, трое раненых
Киев • УНН
Львов подвергся ракетному обстрелу, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения, были повреждены жилые дома.
В результате массового ракетного удара по Львову в пятницу утром один человек погиб, еще трое пострадали, повреждены жилые дома. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Казацкий, пишет УНН.
Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется.
Также мэр города Андрей Садовый опубликовал последствия ракетной атаки на Львов. По словам Садового, взрывной волной повреждены жилые дома.
Ракетная атака рф на Львов: есть погибший, трое раненых
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