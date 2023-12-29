Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о четырех погибших и 30 пострадавших
Киев • УНН
Четыре человека погибли, 30 пострадали в результате ракетного обстрела Киева российскими войсками
В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки российских войск погибли четыре человека, пострадали 30 человек, сообщили в КГВА, пишет УНН.
По состоянию на 14:50 в Киеве, в результате ракетного удара: погибло 4 человека; пострадало 30 человек
Данные могут еще уточняться, указали в КГВА.
Атака рф на столицу: уже четыре жертвы29 декабрь 2023, 12:49 • 18170 просмотров
Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора, 29 декабря 2023 года вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку различными видами ракет по Украине и столице. Воздушная тревога длилась 2 часа 42 минуты.
Зафиксировано падение обломков в Дарницком, Святошинском, Подольском и Шевченковском районах столицы. Повреждены гражданские объекты, складские помещения, здание станции метрополитена, а также автомобили местных жителей.
Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о четырех погибших и 30 пострадавших
Четыре человека погибли, 30 пострадали в результате ракетного обстрела Киева российскими войсками.
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