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Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о четырех погибших и 30 пострадавших

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 13:07  •  17189 просмотра

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Четыре человека погибли, 30 пострадали в результате ракетного обстрела Киева российскими войсками

В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки российских войск погибли четыре человека, пострадали 30 человек, сообщили в КГВА, пишет УНН.

По состоянию на 14:50 в Киеве, в результате ракетного удара: погибло 4 человека; пострадало 30 человек

- сообщили в КГВА в Telegram.

Данные могут еще уточняться, указали в КГВА.

Атака рф на столицу: уже четыре жертвы29 декабрь 2023, 12:49 • 18170 просмотров

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, 29 декабря 2023 года вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку различными видами ракет по Украине и столице. Воздушная тревога длилась 2 часа 42 минуты.

Зафиксировано падение обломков в Дарницком, Святошинском, Подольском и Шевченковском районах столицы. Повреждены гражданские объекты, складские помещения, здание станции метрополитена, а также автомобили местных жителей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ракетна атака рф на Київ: КМВА повідомляє про чотирьох загиблих та 30 постраждалих
Russia's missile attack on Kyiv: KCMA reports four killed and 30 injured
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