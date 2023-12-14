Ракетная атака рф на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о двух взрывах
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, вызвав взрывы в Староконстяновской и в районе Миролюбненской громады, обошлось без жертв и разрушений.
Российские войска сегодня нанесли ракетные удары по Хмельницкой области, сначала взрыв был в Староконстяниновской громаде, а затем - в районе Миролюбненской громады, пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано, сообщил в четверг первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Враг атаковал Хмельницкую область ракетами. Во время воздушной тревоги (14:09 - 14:57), в Староконстяниновской ОТГ Хмельницкого района произошел взрыв. Позже во время следующей воздушной тревоги (15:36 - 16:15), в районе Миролюбненской ОТГ Хмельницкого района, также произошел взрыв
На местах падения ракет, по его словам, работают соответствующие службы.
"По имеющейся на данный момент информации, пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано", - сообщил Тюрин.
Напомним
Около 14:20 враг атаковал Хмельницкую область. Оккупанты применили Х-47 "Кинжал".
Ракетная атака рф на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о двух взрывах
Российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, вызвав взрывы в Староконстяновской и в районе Миролюбненской громады, обошлось без жертв и разрушений.
В МИД Румынии вызвали посла рф, из-за падения российского дрона-камикадзе на своей территории
Румыния также настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру,.
Премьер Италии встретилась с Орбаном перед саммитом ЕС на фоне усилий для снятия Будапештом вето на решения по Украине
Премьер-министр Италии Мелони встретилась с премьер-министром Венгрии Орбаном накануне решающего саммита ЕС.
россияне придумали "учения", чтобы скрыть взрыв на на территории нефтебазы "роснефть"
Взрыв на нефтебазе "роснефть" в Воронеже, произошедший в результате вероятной диверсии, был замаскирован местным руководством под "учения", чтобы скрыть несостоятельность местных воронежских вождей в сфере безопасности.
Оккупанты обстреляли Торецк: повреждено здание пожарной части
Российские войска обстреляли Торецк, повредив окна и интерьер пожарной части.
Партизаны нашли место разгрузки техники россиян в Крыму
Партизаны обнаружили место разгрузки военной техники в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму - преимущественно КАМАЗы и артиллерийские тягачи.
Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат
Российские войска запустили ракету "Кинжал" по Хмельницкой области.
Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу
Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.
Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"
Апелляционная жалоба рассмотрена в рамках дела о возможном злоупотреблении должностными лицами при введении и действии так называемой формулы "Роттердам+".
Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля
Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.