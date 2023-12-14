Ракетная атака рф на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о двух взрывах

Российские войска сегодня нанесли ракетные удары по Хмельницкой области, сначала взрыв был в Староконстяниновской громаде, а затем - в районе Миролюбненской громады, пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано, сообщил в четверг первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Враг атаковал Хмельницкую область ракетами. Во время воздушной тревоги (14:09 - 14:57), в Староконстяниновской ОТГ Хмельницкого района произошел взрыв. Позже во время следующей воздушной тревоги (15:36 - 16:15), в районе Миролюбненской ОТГ Хмельницкого района, также произошел взрыв - написал Тюрин в Facebook.

На местах падения ракет, по его словам, работают соответствующие службы.

"По имеющейся на данный момент информации, пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано", - сообщил Тюрин.

Напомним

Около 14:20 враг атаковал Хмельницкую область. Оккупанты применили Х-47 "Кинжал".