Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни 3 человек, 13 получили ранения - Офис Генпрокурора
Российский ракетный обстрел Харькова унес жизни 3 человек, 13 получили ранения.
В Киеве перекрыли ряд улиц для ликвидации последствий ракетной атаки
Улицы Киева перекрыты из-за ликвидации последствий ракетного обстрела; в результате обстрела погиб 1 человек, 21 ранен, коммунальное хозяйство не пострадало.
Ракетный удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до четырех
Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Малашко.
Ночная атака рф на Киев: в КГГА показали поврежденную россиянами станцию метро
Вестибюль киевской станции метро "Лукьяновская" был поврежден во время российской ночной атаки, но станция продолжает работать на другой выход.
США передали шестнадцать прицепов-зерновозов для украинских аграриев
США передали Украине специализированные прицепы, что улучшит логистику и поддержит сельское хозяйство в условиях российской агрессии.
Атака рф на Киев: из-под завалов склада в Киеве спасли еще одного человека
Еще одного человека спасли с киевского склада. В Киеве один погибший и 21 раненый в результате ракетной атаки рф.
Сутки в Донецкой области: от российских обстрелов в Авдеевке погиб человек, по Селидовому ударили С-300
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, повреждена гражданская инфраструктура. По Селидовому был нанесен удар из С-300.
После массированной атаки рф частично нет света в четырех областях - Минэнерго
Массированные российские атаки вызвали отключение электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.
Сохранился со времен детства Тараса Шевченко: двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области
Двухсотлетнюю ветряную мельницу обновили в Черкасской области.
Ракетная атака не повлияла на систему энерго-, тепло- и водоснабжения в столице
Несмотря на незначительные повреждения в результате ракетного обстрела, системы электро-, тепло- и водоснабжения Киева продолжают функционировать; все районы города получают услуги.