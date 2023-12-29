Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни 3 человек, 13 получили ранения - Офис Генпрокурора

В результате массированного ракетного удара российской армии по Харькову погибли три человека, еще 13 ранены, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 29 декабря с 5:00 до 8:00 российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову. За три часа оккупанты ударили по городу 22 раза.

По состоянию на сейчас известно о трех погибших и тринадцати раненых. Продолжаются поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как указали в Офисе Генпрокурора, в городе повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и тому подобное. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники. "Предварительно, враг бил по городу ракетами типа С-300", - отметили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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