В Раде предлагают объявить 2019 Годом Соборности Украины

"Торжественно отметить на государственном уровне 100-летие провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Рекомендовать Президенту Украины объявить в Украине 2019 Годом Соборности Украины", - говорится в законопроекте.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают рекомендовать Национальному банку Украины изготовить и ввести в обращение юбилейную монету "Соборная Украина", а ПАО "Укрпочта" обеспечить изготовление и введение в обращение серию почтовых марок "Соборная Украина".

В пояснительной записке авторы документа сообщили, что Проектом постановления предлагается объявить 2019 - Годом Соборности Украины и обратиться в Кабинет Министров Украины по обеспечению праздновании на государственном уровне 100-летия провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. В частности, это проведение Всеукраинской эстафеты Единение, старт которой начать 1 декабря 2018 в городе Фастове Киевской области, а завершить 22 января 2019 в городе Киеве на Софийской площади с участием представителей всех областей Украины, Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя.

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект Закона об особенностях производства гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины.