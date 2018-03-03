В Раді пропонують оголосити 2019 Роком Соборності України

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КИЇВ. 3 березня. УНН. В парламенті зареєстровано проект Постанови № 8088 про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, з посиланням на офіційний сайт ВРУ передає УНН.

“Урочисто відзначити на державному рівні 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Рекомендувати Президенту України оголосити в Україні 2019 рік Роком Соборності України”, — йдеться в законопроекті.

Крім того, автори законопроекту пропонують рекомендувати Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету “Соборна Україна”, а ПАТ “Укрпошта” забезпечити виготовлення та введення в обіг серію поштових марок “Соборна Україна”.

В пояснювальній записці автори документу повідомили, що Проектом постанови пропонується оголосити 2019 рік — Роком Соборності України та звернутися до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відзначення на державному рівні 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Зокрема, це проведення Всеукраїнської Естафети Єднання, старт якої розпочати 1 грудня 2018 року в місті Фастові Київської області, а завершити 22 січня 2019 року в місті Києві на Софійській площі за участю представників усіх областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Нагадаємо, в парламенті зареєстровано проект Закону про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України.

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