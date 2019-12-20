Рада сделала шаг к ликвидации коррупционных факторов в сфере здравоохранения

Законопроект №2429 предусматривает ликвидацию искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, в частности, сокращение времени вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств, создание правовых условий для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения граждан Украины - участников международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Кроме того, проект закона предусматривает устранение барьеров в развитии системы службы крови, создание благоприятных условий для ввоза отечественными фармацевтическими производителями на территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

Напомним, народные депутаты приняли в целом проект закона №1152-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.