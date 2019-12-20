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Рада зробила крок щодо ліквідації корупційних чинників у сфері охорони здоров’я

Рада зробила крок щодо ліквідації корупційних чинників у сфері охорони здоров’я

Київ • УНН

 • 11812 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №2429 про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №2429 передбачає ліквідацію штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я, зокрема, скорочення часу виведення на ринок України генеричних лікарських засобів, створення правових умов для ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, необхідних для медичного забезпечення громадян України - учасників міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.

Окрім того, проект закону передбачає усунення бар’єрів у розвитку системи служби крові, створення сприятливих умов для ввезення вітчизняними фармацевтичними виробниками на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді фармацевтичних субстанцій для власного виробництва ліків.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в цілому проект закону №1152-1 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

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