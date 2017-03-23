Рада обязала обнародовать информацию о владельцах миноритарных пакетов акций акционерных обществ

Принятым законопроектом предусматривается, что информация о владельцах пакетов (10 процентов и более) акций частных акционерных обществ и о владельцах пакетов (5 процентов и более) акций публичных акционерных обществ подается Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицом, которое ведет учет прав на акции эмитента в депозитарной системе Украины, в сроки, порядке и по форме, которые установлены Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Информация о владельцах пакетов (10 процентов и более) акций частных акционерных обществ и владельцах пакетов (5 процентов и более) акций публичных акционерных обществ является открытой и обнародуется в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке путем размещения в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Такая информация обязательно должна содержать размер пакета такого владельца с указанием процента, количества, типа и/или класса принадлежащих такому владельцу акций и сведений о владельце с указанием имени (наименования) владельца, кода согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (для юридического лица - резидента) или кода/номера из торгового, банковского или судебного реестра, регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица (для юридического лица - нерезидента) владельца.