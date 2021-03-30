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Рада осудила события под Офисом Президента 20 марта: что в постановлении

Рада осудила события под Офисом Президента 20 марта: что в постановлении

Киев  •  УНН

 • 17701 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании приняла проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно тексту документа, Верховная Рада постановляет:

1. Министерству внутренних дел, Службе безопасности и Государственном бюро расследований:
- обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента;
- изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли 20 марта 2021 года у Офиса Президента Украины на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий любых политических партий Украины и/или связанных с ними лиц;
- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины;
- еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством Украины, предоставлять Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента Украины.

2. Государственному управлению делами:
- в течение трехдневного срока подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию на Банковой, 11, в результате событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента Украины; порядка и источников финансирования реставрационных и ремонтных работ;
- после установления личности участников событий, произошедших 20 марта 2021 года у ОП, в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного вреда.

Контекст

Вечером 20 марта в стенами ОП состоялась акция с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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