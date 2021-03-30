Рада засудила події під Офісом Президента 20 березня: що у постанові

Деталі

Відповідно до тексту документу, Верховна Рада постановляє:

1. Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки та Державному бюро розслідувань:

- забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента;

- вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб;

- визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства України;

- щотижнево у порядку, передбаченому законодавством України, надавати Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України.

2. Державному управлінню справами:

- протягом триденного строку подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі на Банковій, 11, у результаті подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України; порядку та джерел фінансування реставраційних та ремонтних робіт;

- після встановлення осіб учасників подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля ОП, у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди.

Контекст

Увечері 20 березня під стінами ОП відбулася акція з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОП проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.

В Офісі Президента також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.