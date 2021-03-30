Рада засудила події під Офісом Президента 20 березня: що у постанові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила проект постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Відповідно до тексту документу, Верховна Рада постановляє:
1. Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки та Державному бюро розслідувань:
- забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента;
- вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб;
- визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства України;
- щотижнево у порядку, передбаченому законодавством України, надавати Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України.
2. Державному управлінню справами:
- протягом триденного строку подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі на Банковій, 11, у результаті подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України; порядку та джерел фінансування реставраційних та ремонтних робіт;
- після встановлення осіб учасників подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля ОП, у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди.
Контекст
Увечері 20 березня під стінами ОП відбулася акція з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОП проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі Президента також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.