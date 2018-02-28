Рада предложила упростить выдачу разрешения на выезд ребенка за границу

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Законопроект предусматривает упрощение механизма предоставления родителями согласия на выезд ребенка за пределы Украины, предусмотрение возможности выезда на основании решения суда при отсутствии согласия одного из родителей, а также предоставление упрощенного порядка временного выезда ребенка за пределы Украины для лечения, участия в международных олимпиадах, международных музыкальных, художественных и других творческих конкурсах, международных детских соревнованиях, спортивных мероприятиях и тому подобное.

Напомним, в Украине вступил в силу закон, согласно которому неплательщиков алиментов могут не пускать за границу. В реестр должников за неуплату алиментов попали более 80 тыс. человек.