Рада предложила упростить выдачу разрешения на выезд ребенка за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада предлагает упростить механизм предоставления разрешения на выезд ребенка за границу. Парламентарии 231 голосом поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
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Законопроект предусматривает упрощение механизма предоставления родителями согласия на выезд ребенка за пределы Украины, предусмотрение возможности выезда на основании решения суда при отсутствии согласия одного из родителей, а также предоставление упрощенного порядка временного выезда ребенка за пределы Украины для лечения, участия в международных олимпиадах, международных музыкальных, художественных и других творческих конкурсах, международных детских соревнованиях, спортивных мероприятиях и тому подобное.
Напомним, в Украине вступил в силу закон, согласно которому неплательщиков алиментов могут не пускать за границу. В реестр должников за неуплату алиментов попали более 80 тыс. человек.