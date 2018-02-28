Рада запропонувала спростити видачу дозволу на виїзд дитини за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада пропонує спростити механізм надання дозволу на виїзд дитини за кордон. Парламентарі 231 голосом підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
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Законопроект передбачає спрощення механізму надання батьками згоди на виїзд дитини за межі України, передбачення можливості виїзду на підставі рішення суду у разі відсутності згоди одного з батьків, а також надання спрощеного порядку тимчасового виїзду дитини за межі України для лікування, участі у міжнародних олімпіадах, міжнародних музичних, художніх та інших творчих конкурсах, міжнародних дитячих змаганнях, спортивних заходах тощо.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон, згідно з яким неплатників аліментів можуть не пускати за кордон. До реєстру боржників за несплату аліментів потрапили більше 80 тис. осіб.