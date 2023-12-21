Рада утвердила четырех новых членов Счетной палаты

Верховная Рада одобрила назначение четырех членов Счетной палаты - на шесть лет, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Рада проголосовала назначение 4-х членов Счетной палаты. За - 247 - написал Железняк в Telegram.

По словам Железняка, назначили на 6 лет:



Елизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер ГБР), 235 на рейтинге

Сергей Ключка, на рейтинге 231



Ольга Пищанская (экс-глава АМКУ), 235 на рейтинге



Кирилл Клименко, набрал 238 голосов



По его словам, еще будут ставить назначение председателя Счетной палаты. "Будет Ольга Пищанская", - написал Железняк.

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Послы G7 19 декабря выражали позицию, что "обеспокоены сообщениями, что на этой неделе Рада спешит с 4 новыми назначениями в Счетную палату до завершения реформы Счетной палаты". "До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, отвечающему за надзор за международной помощью", - говорится в заявлении послов G7 в X.