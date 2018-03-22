Рада приняла законопроект о строительной амнистии

Согласно законопроекту "орган государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ, по результатам технического обследования принимает в эксплуатацию:

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построены в период с 5 августа 1992 года в 9 апреля 2015 индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров; построены к 12 марта 2011 здания и сооружения сельскохозяйственного назначения".