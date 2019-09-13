Рада приняла в первом чтении законопроект о концессии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Законодатели приняли за основу проект закона №1046 о концессии. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект закона о концессии направлен на совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и развитие инфраструктуры, четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, что будет соответствовать международной практике.
Принятие закона, как ожидают его инициаторы, позволит сбалансировать интересы заинтересованных сторон, что должно обеспечить условия для роста объема привлеченных инвестиций для модернизации и создания новой инфраструктуры и предоставления качественных общественно значимых услуг.
Как предполагается, в концессию будут передаваться аэропорты, порты и автомобильные дороги.
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, до 1 октября текущего года должны быть приняты законы о концессии, а также об аренде государственного и коммунального имущества, заявил ранее Президент Украины Владимир Зеленский.