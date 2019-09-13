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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61138 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111607 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110426 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119757 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148331 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148704 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада приняла в первом чтении законопроект о концессии

Рада приняла в первом чтении законопроект о концессии

Киев  •  УНН

 • 18124 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Законодатели приняли за основу проект закона №1046 о концессии. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона о концессии направлен на совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и развитие инфраструктуры, четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, что будет соответствовать международной практике.

Принятие закона, как ожидают его инициаторы, позволит сбалансировать интересы заинтересованных сторон, что должно обеспечить условия для роста объема привлеченных инвестиций для модернизации и создания новой инфраструктуры и предоставления качественных общественно значимых услуг.

Как предполагается, в концессию будут передаваться аэропорты, порты и автомобильные дороги.

При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.

Напомним, до 1 октября текущего года должны быть приняты законы о концессии, а также об аренде государственного и коммунального имущества, заявил ранее Президент Украины Владимир Зеленский.

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