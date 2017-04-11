Рада во вторник планирует рассмотреть проект закона о КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект закона о Конституционном суде Украины, который, в частности, предусматривает подачу жалобы гражданами напрямую в суд и снова попытается внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и социальные законопроекты, и предложения президента к законопроекту о службе в органах местного самоуправления.
Кроме этого депутаты намерены определиться относительно переименования отдельных населенных пунктов.
Напомним, ранее нардеп Г.Логвинський сообщил, что рассмотрение законопроекта о КСУ было перенесено из-за "спорных моментов".