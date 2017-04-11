Рада во вторник планирует рассмотреть проект закона о КСУ

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект закона о Конституционном суде Украины, который, в частности, предусматривает подачу жалобы гражданами напрямую в суд и снова попытается внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.