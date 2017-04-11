Рада у вівторок планує розглянути проект закону про КСУ

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань аграрної політики та соціальні законопроекти, та пропозиції президента до законопроекту щодо служби в органах місцевого самоврядування.

Крім цього депутати мають намір визначитися щодо перейменування окремих населених пунктів.

Нагадаємо, раніше нардеп Г.Логвинський повідомив, що розгляд законопроекту про КСУ було перенесено через "спірні моменти".