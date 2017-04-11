Рада у вівторок планує розглянути проект закону про КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує розглянути проект закону про Конституційний суд України, який зокрема передбачає подання скарги громадянами напряму до суду та знову спробує внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань аграрної політики та соціальні законопроекти, та пропозиції президента до законопроекту щодо служби в органах місцевого самоврядування.
Крім цього депутати мають намір визначитися щодо перейменування окремих населених пунктів.
Нагадаємо, раніше нардеп Г.Логвинський повідомив, що розгляд законопроекту про КСУ було перенесено через "спірні моменти".