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08:46 • 46092 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 103969 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117936 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132976 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140308 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130561 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121608 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106935 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107819 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104021 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Рада в среду рассмотрит обращение к конгрессу США о гарантиях безопасности

Рада в среду рассмотрит обращение к конгрессу США о гарантиях безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть обращение к конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно гарантий безопасности и ратифицировать ряд соглашений. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии намерены определиться по ряду вопросов социальной политики.

В 15:00 запланировано проведение парламентских слушаний относительно будущего медицинского образования.

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