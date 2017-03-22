Рада в среду рассмотрит обращение к конгрессу США о гарантиях безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть обращение к конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно гарантий безопасности и ратифицировать ряд соглашений. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии намерены определиться по ряду вопросов социальной политики.
В 15:00 запланировано проведение парламентских слушаний относительно будущего медицинского образования.