Рада на этой неделе возьмется за избирательное законодательство и Госбюджет

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54762 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122640 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105206 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107874 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106546 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99633 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104941 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102426 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144833 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Рада на этой неделе возьмется за избирательное законодательство и Госбюджет

Рада на этой неделе возьмется за избирательное законодательство и Госбюджет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Верховная Рада на текущей пленарной неделе, с 7 по 10 ноября, сосредоточится на вопросах избирательного законодательства, Госбюджета, аграрного блока и приватизации. Об этом в понедельник заявил, открывая заседание согласительного совета, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

По его словам, во вторник, 7 ноября, депутаты начнут работу с проектов избирательных кодексов, "учитывая, что мы уже начали их рассматривать, завтра начнем с них".

Также на вторник, по словам главы украинского парламента, запланировано блок вопросов по Госбюджету Украины. По этому поводу А.Парубий обратился к комитетам проработать те предложения, которые поступили от народных депутатов и "выработать общую позицию с Кабинетом министров".

Кроме того, сообщил председатель ВР, "предлагается к рассмотрению вопрос, который мы оттягиваем уже несколько недель - это противодействие торговле людьми".

В среду, 8 ноября, отметил А.Парубий, состоится традиционная ратификация соглашений, "а также предлагается к рассмотрению закон о доверительных услугах".

Насыщенным, по оценке спикера ВР, ожидается четверг, 9 ноября, поскольку депутаты рассмотрят два блока законопроектов.

Это, отметил А.Парубий, "правительственный законопроект, предусматривающий процедуру приватизации, чтобы была прозрачной и понятной". Второй блок - вопросы аграрной политики.

Напомним, А.Парубий заявил, что коалиция обсуждает процедуру избрания Омбудсмена.

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