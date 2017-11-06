Рада на этой неделе возьмется за избирательное законодательство и Госбюджет

По его словам, во вторник, 7 ноября, депутаты начнут работу с проектов избирательных кодексов, "учитывая, что мы уже начали их рассматривать, завтра начнем с них".

Также на вторник, по словам главы украинского парламента, запланировано блок вопросов по Госбюджету Украины. По этому поводу А.Парубий обратился к комитетам проработать те предложения, которые поступили от народных депутатов и "выработать общую позицию с Кабинетом министров".

Кроме того, сообщил председатель ВР, "предлагается к рассмотрению вопрос, который мы оттягиваем уже несколько недель - это противодействие торговле людьми".

В среду, 8 ноября, отметил А.Парубий, состоится традиционная ратификация соглашений, "а также предлагается к рассмотрению закон о доверительных услугах".

Насыщенным, по оценке спикера ВР, ожидается четверг, 9 ноября, поскольку депутаты рассмотрят два блока законопроектов.

Это, отметил А.Парубий, "правительственный законопроект, предусматривающий процедуру приватизации, чтобы была прозрачной и понятной". Второй блок - вопросы аграрной политики.

Напомним, А.Парубий заявил, что коалиция обсуждает процедуру избрания Омбудсмена.