Рада цього тижня візьметься за виборче законодавство і Держбюджет

За його словами, у вівторок, 7 листопада, депутати розпочнуть роботу з проектів виборчих кодексів, "враховуючи, що ми вже почали їх розглядати, завтра почнемо з них".

Також на вівторок, за словами голови українського парламенту, заплановано блок питань щодо Держбюджету України. З цього приводу А.Парубій звернувся до комітетів опрацювати ті пропозиції, які надійшли від народних депутатів і "виробити спільну позицію з Кабінетом міністрів".

Окрім того, поінформував голова ВР, "пропонується до розгляду питання, яке ми відтягуємо вже кілька тижнів – це протидія торгівлі людьми".

У середу, 8 листопада, зауважив А.Парубій, відбудеться традиційна ратифікація угод, "а також пропонується до розгляду закон про довірчі послуги".

Насиченим, за оцінкою спікера ВР, очікується четвер, 9 листопада, оскільки депутати розглядатимуть два блоки законопроектів.

Це, зазначив А.Парубій, "урядовий законопроект, який передбачає процедуру приватизації, щоб була прозорою і зрозумілою". Другий блок – питання аграрної політики.

Нагадаємо, А.Парубій заявив, що коаліція обговорює процедуру обрання Омбудсмена.