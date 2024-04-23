Рада разрешила АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволит Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) покупать военные облигации за арестованные валютные средства, которые размещены на счетах Агентства. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"Рада разрешила управление АРМА денежными средствами в иностранной валюте. Смогут на арестованные деньги в иностранной валюте покупать военные облигации", - сообщил Железняк.

Он отметил, что соответствующий проект закона поддержали 299 нардепов.

Дополнение

Согласно проекту закона №10397, предполагается, что АРМА сможет покупать военные облигации, которые номинируются в валюте, за счет арестованных валютных средств - без потери средств для владельцев или государства, без махинаций на конвертации.

Облигации можно приобрести, использовав не более 80% всех имеющихся на счетах средств в долларах США. При этом не менее 20% всех средств продолжают оставаться на счетах для оперативного управления, например, возврата владельцу в случае отмены ареста.

Такие нормы будут действовать во время действия военного положения и в течение месяца после его отмены.