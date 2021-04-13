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Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции или обсервации

Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции или обсервации

Киев  •  УНН

 • 14678 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада в первом чтении провалила голосование за законопроект № 4540, который предлагает установить административную ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции или обсервации, если это не привело к распространению болезни. Законопроект поддержали 199 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Документом предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

Согласно предложенным изменениям, нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

Что было раньше

21 ноября прошлого года вступил в силу закон о введении штрафов за пребывание в транспорте и общественных зданиях без одетых средств индивидуальной защиты (масок или респираторов).

Украинские Национальные Новости

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