Рада провалила законопроект про штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації

Деталі

Документом пропонується передбачити адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

Згідно з запропонованими змінами, порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).

Що було раніше

21 листопада минулого року набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту (масок чи респіраторів).