Рада провалила законопроект про штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада в першому читанні провалила голосування за законопроект № 4540, який пропонує встановити адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції чи обсервації, якщо це не призвело до поширення хвороби. Законопроект підтримали 199 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Документом пропонується передбачити адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

Згідно з запропонованими змінами, порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).

Що було раніше

21 листопада минулого року набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту (масок чи респіраторів).

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