Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения, офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №9316.

Верховная Рада согласовала восстановление бывших военных в звании (№9316), сообщил Гончаренко.

Детали

Согласно законопроекту, во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации, приказами начальников в подчинение которых они проходят действующую военную службу или приравненных к ним лиц и выше.

В случае отсутствия такого должностного лица (вследствие расформирования, ликвидации органа военного управления и т.п.) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу.

До восстановления офицера в прежнем воинском звании и присвоения ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается. "Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием, - говорится в законопроекте.

Напомним

В мае Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Ко второму чтению учли нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.