Рада приняла закон о виноградарстве и виноделии

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект о винограде и продуктах виноградарства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

Детали

Верховная Рада приняла в целом проект закона «О винограде и продуктах виноградарства» №9139. Документ поддержало 311 народных депутатов.

«Основная цель закона - приведение в соответствие норм отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений регламентов ЕС по ведению виноградарства и виноделия, энологических практик, производства ароматизированных винных продуктов, использования и защиты географических указаний вин, ароматизированных винных продуктов, и контроля в сфере виноградарства и виноделия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон призван:

- ввести требования для производства и оборота вин, продуктов виноградарства и виноделия, ароматизированных винных продуктов с географическими указаниями, аналогичные современным правилам в странах ЕС;

- определить механизм защиты на территории Украины географических указаний;

- ввести новые термины и определения в соответствии с категориями европейского законодательства;

- создать единую государственную информационную систему «Виноградарско-винодельческий реестр»;

- предусмотреть возможность государственной поддержки виноградарства и виноделия;

- имплементировать правила по маркировке и представлению винодельческой продукции;

- установить принципы проведения проверок производства винодельческой продукции от виноградного куста до конечного продукта, определить контролирующие учреждения и их полномочия, конкретизировать санкции, которые устанавливаются за нарушение требований.

Отмечается, что он должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

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