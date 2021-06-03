Рада ужесточила ответственность за перегружены фуры

Детали

Законопроектом предполагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств.

Также предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм, в частности:



превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза — штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;



превышение более 10%, но не более 20%, — штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;



превышение более 20%, но не более 30% — штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;



превышение более 30% — штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Также предусматривается введение штрафа за перевозку пассажиров и грузов при отсутствии на момент проведения проверки необходимых документов, в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае выполнения резидентами и/или нерезидентами Украины международных перевозок пассажиров или грузов без документов — штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Добавим

По данным Министерства инфраструктуры, по итогам 2020 года были проверены 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн грн платы за перегрузку.