ВР согласовала создание системы учета пострадавших от российской агрессии: что он изменит
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о создании системы учета людей, пострадавших от агрессии рф. Реестр будет содержать данные о погибших, раненых, депортированных и других пострадавших, доступ будет через «Дію».
Парламент принял в первом чтении законопроект "О учете лиц, жизни и здоровью которых причинен вред в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины (№10256). Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Дмитрия Фролова.
Парламент принял в целом закон 10256 (за 297) о создании Системы учета лиц, пострадавших от российской агрессии и реестра сведений о депортированных детях
По его словам, в систему учета будут вноситься данные о причиненном вреде жизни и здоровью украинцев, в частности из-за:
- гибель, пропажа без вести;
- травму или повреждение здоровья;
- сексуальное насилие;
- пытки, плен;
- потерю доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам;
- внутреннее и внешнее перемещение и тому подобное.
Как отметил нардеп, целью создания системы учета является внедрение единой базы данных пострадавших для определения объемов необходимой им поддержки, а также для ускорения получения информации о причиненном ущербе из других государственных реестров. Подать заявление в реестр можно будет через портал "Дія" или мобильное приложение.
"Система учета станет первым шагом к созданию эффективной системы поддержки пострадавших лиц, что позволит фиксировать нанесенный ущерб и оперативно оказывать помощь гражданам", - добавил Фролов.
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф23 окт. 2024, 11:58 • 130165 просмотров