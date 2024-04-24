Рада поддержала отнесение нефти и газового конденсата к подакцизным товарам

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно внедрения системы контроля за оборотом нефти, газового конденсата и растворителей", в котором планируется отнести нефть и нефтепродукты, а также природный газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №10215.

Парламент принял за основу #10215 о детенизации рынка нефтепродуктов (контроля за оборотом нефти, газового конденсата и растворителей). За основу - 279 - написал Железняк.

Он добавил, что это очень важный законопроект, который стал результатом более чем полугодовой работы ВСК, Комитета, налоговой, Минфина и бизнес-ассоциаций.

Согласно законопроекту, планируется отнести нефть и нефтепродукты, а также природный газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза. Также к подакцизным товарам планируется отнести некоторые растворители со ставкой 245 евро за 1000 л и с возможностью применения налоговых векселей.