Рада планирует уволить члена Счетной палаты Украины

Завтра Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос увольнения члена Счетной палаты. Вероятно, депутаты рассмотрят вопрос увольнения Андрея Дидыка, который сегодня написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом передает УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Детали

Как отмечается в повестке дня, завтра депутаты могут рассмотреть кадровый вопрос, а именно увольнение члена Счетной палаты Украины.

Сегодня нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что член Счетной палаты Андрей Дидык написал заявление на увольнение.

"В ближайшее время Верховная Рада вынесет это на голосование", - сообщал Гончаренко.

В заявлении указывается, что Дидык просит его уволить в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 20 закона "О Счетной палате", то есть по собственному желанию.

Напомним

Ранее Гончаренко сообщал, что на этой неделе украинский парламент может уволить нескольких министров, в том числе двух вице-премьер-министров, Генерального прокурора, членов Счетной палаты и, возможно, министра образования и культуры, в рамках кадровых перестановок в правительстве.