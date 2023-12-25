Правительство должно сегодня внести в Раду документ по мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете - Арахамия

Кабмин должен был сегодня внести законопроект по мобилизации, над которым он работает по просьбе военных. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, и выразил надежду, что коллеги из правительства в ближайшее время закончат свою часть работы, ведь ВР ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете, передает УНН.

Детали

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект по мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.", - написал Арахамия в Telegram.

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Он отметил, что алгоритм работы не изменился.

"Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать, несмотря на календарь", - отметил Арахамия.

Дополнение

22 декабря народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook опубликовала основные тезисы обновленной версии будущего законопроекта, который касается мобилизации. По ее словам, хотя финальной версии законопроекта еще нет, по словам Безуглой, он будет предусматривать снижение призывного возраста по мобилизации с 27 лет до 25 лет.