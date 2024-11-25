Рада отменила конфискацию имущества у коррупционеров: в правительстве уже работают над возвращением наказания

Верховная Рада, проголосовав за закон о лишении государственных наград, создала законодательную коллизию, по которой отменила норму о конфискации имущества у коррупционеров. В правительстве уже работают, чтобы вернуть эту норму обратно. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина в разговоре с журналистами, передает УНН.

«Безусловно речь шла о двух приоритетных законах, которые принимались достаточно оперативно. Один после другого и мы работаем над тем, чтобы вернуть эту статью. Это скажем так, что был технический рикошет, чем политический элемент исключения статьи», - сказала Стефанишина.

Дополнение

31 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий заключать сделки со следствием по коррупционным делам. Документ предусматривает смягчение наказания в обмен на разоблачение соучастников и возмещение ущерба.

В законе было дополнение - статья 77 Уголовного кодекса, согласно которой при сделке со следствием (в коррупционных преступлениях), может быть назначено в том числе наказание в виде конфискации имущества.

В ноябре Рада приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора. В этом законопроекте статья 77 изложена в новой редакции - без части о возможности конфискации имущества коррупционеров.