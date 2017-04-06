Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии (дополнено)

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108010 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165743 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121629 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119670 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114157 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105323 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157123 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии (дополнено)

Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 13228 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии. За принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

В то же время парламентарии поддержали предложение об отправке на повторное второе чтение указанного законопроекта.

Законопроект о рынке электроэнергии среди прочего предусматривает возможность выбора для потребителя альтернативного поставщика электроэнергии и предоставляет возможность для вхождения иностранных трейдеров на внутренний рынок Украины.

На думу авторов законопроекта, это позволит снизить цены на электричество для потребителей.

Напомним, председатель национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что пока повышение тарифов на газ или электроэнергию не будет.

Украинские Национальные Новости

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