Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии. За принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
В то же время парламентарии поддержали предложение об отправке на повторное второе чтение указанного законопроекта.
Законопроект о рынке электроэнергии среди прочего предусматривает возможность выбора для потребителя альтернативного поставщика электроэнергии и предоставляет возможность для вхождения иностранных трейдеров на внутренний рынок Украины.
На думу авторов законопроекта, это позволит снизить цены на электричество для потребителей.
Напомним, председатель национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что пока повышение тарифов на газ или электроэнергию не будет.