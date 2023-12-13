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Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 18:32  •  28825 просмотра

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Конгресс США отложил свои каникулы, продолжив работу до 21 декабря для возможного достижения соглашения, причем есть признаки того, что демократы, в частности сенатор Шумер, могут пойти на уступки. Президент Байден также обсудил двухпартийные усилия по иммиграционной реформе.

Работу Конгресса США продлили до 21 декабря. Они должны были уйти на каникулы 15 декабря. Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос", председатель временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами Александра Устинова, передает УНН.

Не все пропало. Сегодня сенаторам объявили, что работают до 21.12 вместо 15 декабря. Продлили работу Конгресса еще на неделю. А значит у нас есть еще неделя, поэтому держим кулачки, чтобы договорились. Похоже демократы готовы идти на уступки, учитывая, что Сенатора Мерфи, который был переговорщиком от демократов отстранили, и еще раз переговоры ведет глава демократов в Сенате сенатор Шумер

 - написала Устинова в Facebook.

Также она написала: "Говорят, что Байден после встречи с Зеленским тоже сказал идти на уступки".

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Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что нужно менять иммиграционную систему в США и его команда работает с демократами и республиканцами в Конгрессе для того, чтобы достичь приемлемого компромисса.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Роботу Конгресу США продовжили ще на тиждень - нардеп Устінова
The work of the US Congress was extended for another week - MP Ustinova
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