Рабинович: Украинцев фокусируют на двух фамилиях во втором туре выборов, хотя это не так

"Нас всех фокусируют на двух фамилиях. Что именно Тимошенко и Порошенко выйдут во второй тур выборов. И этим показывают, что мы обречены. Но ведь это не так. Дорогие украинцы, прежде чем прийти на избирательные участки и отдать свой голос, задумайтесь, что вы будете выбирать. Или вы поддерживаете хаос, разруху и войну, то есть нынешнюю власть, либо вы за мир и восстановление экономики – тогда голосуйте за других политиков, которые есть в «Оппозиционной платформе – За життя", за Юрия Бойко", – предложил парламентарий.



По его словам, результаты голосования на президентских и парламентских выборах станут определяющими для страны.



"На одной чаше весов Порошенко, Тимошенко, Гриценко и все остальные, которые хотят продолжать войну, развивать псевдопатриотизм, уничтожать экономику под крики и песни, как нам хорошо живется. Если вы хотите выбрать эту Украину, голосуйте именно за них. Вторая чаша весов – это жесткий прагматизм. Я позицию нашей «Оппозиционной платформы – За життя» называю "прагматический национализм". Сейчас расшифрую. Вот, например, отказаться от российского газа и покупать сегодня топливо по 325 долларов – это патриотично. А когда мы предлагаем прагматично взять его на 100 долларов дешевле, то это, как власть говорит, неправильно. Мы каждую вещь, которую делает эта власть, предлагаем делать дешевле и по уму", – подчеркнул народный депутат.



Политик напомнил, что несмотря на заявления власти о торговой блокаде с Россией, Украина все равно продолжает активный товарооборот с этой страной.



"Нас продолжают обманывать во всем. Наш главный торговый партнер – Россия, товарооборот на 7,4 млрд гривен, и Беларусь – 3,5 млрд грн. Если мы все равно торгуем со странами СНГ, то неужели нам непонятно, что нужно развивать эту торговлю? Поэтому, если вы хотите выбрать мир в стране, то выбирайте других политиков. Эти уже все "поцарювалы", дайте возможность другим установить мир и вернуть к жизни экономику", – резюмировал Вадим Рабинович.