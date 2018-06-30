Рабинович: мы будем ставить на ключевые посты лучших менеджеров, и не важно, в какой они партии

ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 26418 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74749 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103199 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118626 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138779 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144281 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182294 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156972 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143059 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130688 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 63801 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 89888 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 108943 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 56623 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 27308 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 158876 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 193000 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 200286 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 210509 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 267263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 182294 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 113619 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 117393 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 119004 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 117981 просмотра
Актуальное
Рабинович: мы будем ставить на ключевые посты лучших менеджеров, и не важно, в какой они партии

Рабинович: мы будем ставить на ключевые посты лучших менеджеров, и не важно, в какой они партии

Киев  •  УНН

 • 4179 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. После победы партии “За життя” на выборах в Верховную Раду на ключевые посты в государстве будут назначаться только самые эффективные менеджеры — вне зависимости от их партийной принадлежности, а определят их сами избиратели. Об этом заявил народный депутат, лидер партии “За життя” Вадим Рабинович в прямом эфире программы “Большой вечер” на телеканале NewsOne, передает УНН.

“В Украине каждый, кто победил на выборах, потом расставляет своих кумовьев, друзей, за то, что они его поддерживали в ходе предвыборной кампании. И поэтому мы имеем набор непрофессиональных неумех, которые, придя к власти, возглавляют те или иные отрасли, в которых они вообще ничего не понимают. Мы решили делать по-другому, я это говорю, и мы будем этого придерживаться. Мы поставим на каждое проблемное направление — экономику, борьбу с коррупцией и т. д. — самого лучшего менеджера. И не важно в какой он партии, пусть он даже не любит Рабиновича и “За життя”. Но если мы видим, что он в своей сфере самый лучший — давайте его поставим на ключевой пост”, — заявил политик.

Он предложил телезрителям самим выбрать, кого они считают достойным поставить на каждое направление. Для этого телеканал NewsOne в среду, 25 июля, организует голосование в прямом эфире.

“Я выполню ваше требование, даже если выбранные вами менеджеры лично мне не нравятся”, — пообещал парламентарий.

Лидер партии “За життя” пообещал и другие изменения после выборов. В частности — отмену всех принятых действующей властью реформ, которые, по его мнению, вредны для Украины.

“У нас есть простая программа, по которой мы идем. После победы партии “За життя” на выборах, которая становится все более неизбежной, мы отменим те убийственные реформы, что они понапринимали. Что мы предложим взамен, я расскажу вам 25 июля. Это все будет направлено на благополучие людей, а не чиновников”, — отметил народный депутат.

Также, по его мнению, после выборов будет необходимо пересмотреть вопрос переименования в стране населенных пунктов и улиц.

“И, конечно, мы отменим все переименования — каждая область должна сама решать эти вопросы. Это ведь основа того самоуправления, о котором они все время рассказывают! Люди должны иметь право хотя бы улицу свою назвать так, как они хотят. Но у простых украинцев отбирают и это право — при том, что своими реформами они также отбирают деньги, отбирают еду, здоровье, жизни людей. Если только 10% граждан хотят иметь у себя переулок Бандеры, а остальные не хотят, то с этим надо считаться. Если во Львове хотят — пожалуйста... Если в Харькове не хотят — тоже пожалуйста... Сами пусть на местах и решают!” — резюмировал Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы