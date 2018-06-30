Рабинович: мы будем ставить на ключевые посты лучших менеджеров, и не важно, в какой они партии

“В Украине каждый, кто победил на выборах, потом расставляет своих кумовьев, друзей, за то, что они его поддерживали в ходе предвыборной кампании. И поэтому мы имеем набор непрофессиональных неумех, которые, придя к власти, возглавляют те или иные отрасли, в которых они вообще ничего не понимают. Мы решили делать по-другому, я это говорю, и мы будем этого придерживаться. Мы поставим на каждое проблемное направление — экономику, борьбу с коррупцией и т. д. — самого лучшего менеджера. И не важно в какой он партии, пусть он даже не любит Рабиновича и “За життя”. Но если мы видим, что он в своей сфере самый лучший — давайте его поставим на ключевой пост”, — заявил политик.

Он предложил телезрителям самим выбрать, кого они считают достойным поставить на каждое направление. Для этого телеканал NewsOne в среду, 25 июля, организует голосование в прямом эфире.

“Я выполню ваше требование, даже если выбранные вами менеджеры лично мне не нравятся”, — пообещал парламентарий.

Лидер партии “За життя” пообещал и другие изменения после выборов. В частности — отмену всех принятых действующей властью реформ, которые, по его мнению, вредны для Украины.

“У нас есть простая программа, по которой мы идем. После победы партии “За життя” на выборах, которая становится все более неизбежной, мы отменим те убийственные реформы, что они понапринимали. Что мы предложим взамен, я расскажу вам 25 июля. Это все будет направлено на благополучие людей, а не чиновников”, — отметил народный депутат.

Также, по его мнению, после выборов будет необходимо пересмотреть вопрос переименования в стране населенных пунктов и улиц.

“И, конечно, мы отменим все переименования — каждая область должна сама решать эти вопросы. Это ведь основа того самоуправления, о котором они все время рассказывают! Люди должны иметь право хотя бы улицу свою назвать так, как они хотят. Но у простых украинцев отбирают и это право — при том, что своими реформами они также отбирают деньги, отбирают еду, здоровье, жизни людей. Если только 10% граждан хотят иметь у себя переулок Бандеры, а остальные не хотят, то с этим надо считаться. Если во Львове хотят — пожалуйста... Если в Харькове не хотят — тоже пожалуйста... Сами пусть на местах и решают!” — резюмировал Рабинович.