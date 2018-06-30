Рабінович: ми будемо ставити на ключові посади кращих менеджерів, і не важливо, в якій вони партії

"В Україні кожен, хто переміг на виборах, потім розставляє своїх кумів, друзів, за те, що вони його підтримували в ході передвиборної кампанії. І тому ми маємо набір непрофесійних недотеп, які, прийшовши до влади, очолюють ті чи інші галузі, в яких вони взагалі нічого не розуміють. Ми вирішили робити по-іншому, я це говорю, і ми будемо цього дотримуватися. Ми поставимо на кожне проблемне напрямок - економіку, боротьбу з корупцією і т. Д. - найкращого менеджера. І не важливо в який він партії, нехай він навіть не любить Рабиновича і "За життя". Але якщо ми бачимо, що він у своїй сфері найкращий - давайте його поставимо на ключовий пост ", - заявив політик.

Він запропонував телеглядачам самим вибрати, кого вони вважають гідним поставити на кожен напрямок. Для цього телеканал NewsOne в середу, 25 липня, організовує голосування в прямому ефірі.

"Я виконаю вашу вимогу, навіть якщо обрані вами менеджери особисто мені не подобаються", - пообіцяв парламентарій.

Лідер партії "За життя" пообіцяв і інші зміни після виборів. Зокрема - скасування всіх прийнятих чинною владою реформ, які, на його думку, шкідливі для України.

"У нас є проста програма, по якій ми йдемо. Після перемоги партії "За життя" на виборах, яка стає все більш неминучою, ми скасуємо ті вбивчі реформи, що вони понаприймали. Що ми запропонуємо натомість, я розповім вам 25 липня. Це все буде направлено на благополуччя людей, а не чиновників ", - зазначив народний депутат.

Також, на його думку, після виборів буде необхідно переглянути питання перейменування в країні населених пунктів і вулиць.

"І, звичайно, ми скасуємо всі перейменування - кожна область повинна сама вирішувати ці питання. Адже це основа того самоврядування, про який вони весь час розповідають! Люди повинні мати право хоча б вулицю свою назвати так, як вони хочуть. Але у простих українців відбирають і це право - при тому, що своїми реформами вони також відбирають гроші, відбирають їжу, здоров'я, життя людей. Якщо тільки 10% громадян хочуть мати у себе провулок Бандери, а інші не хочуть, то з цим треба рахуватися. Якщо у Львові хочуть - будь ласка ... Якщо в Харкові не хочуть - теж будь ласка ... Самі нехай на місцях і вирішують! "- резюмував Рабинович.