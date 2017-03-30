Р.Вестбрук стал автором результативного трипл-дабл в истории НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити Тандер" Расселл Уэстбрук оформил свой 38-й трипл-дабл в сезоне, который стал самым результативным в истории НБА в графе набранные очки, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Оклахома-Сити".
По ходу встречи соперник "Орландо Мэджик" предшествовал с разницей в 21 очко, а за 6 минут до конца четвертой четверти "Оклахома" проигрывала со счетом 79:93. Р.Вестбрук организовал рывок «Тандер», набрав за 6 минут 19 очков. На его счету трехочковое попадание, которое перевело игру в дополнительное время, где баскетболисты "ОКС" праздновали победу 114: 106.
В общем американец отметился 57 очками и сделал 11 передач при 13 подборах.
"Самый трипл-дабл в истории? Это благословение Все знают, что я к каждой игре подхожу с полной ответственностью. Очень приятно добиваться подобных результатов. Я конечно могу гордиться этим выступлением. Тем не менее, мы должны думать о следующей игре - нам нужно побеждать ", - заявил автор уникального достижения.
Заметим, что защитнику осталось сделать всего четыре трипл-дабл в восьми матчах, чтобы превзойти рекорд легендарного Оскара Робертсона, который в сезоне-1 961/62 сделал 41 трипл-дабл.
Стоит отметить, что благодаря победе над "Орландо", "Тандер" обеспечили себе место в плей-офф.
Как сообщал УНН, в матче против "Филадельфии" Р.Вестбрук оформил трипл-дабл, реализовав впервые в истории Ассоциации 100 процентов бросков с игры.