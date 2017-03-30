Р.Вестбрук став автором найрезультативнішого тріпл-даблу в історії НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Розігруючий захисник “Оклахома-Сіті Тандер” Расселл Вестбрук оформив свій 38-й тріпл-дабл у сезоні, який став найбільш результативним в історії НБА у графі набрані очки, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Оклахома-Сіті”.
По ходу зустрічі суперник “Орландо Меджик” передував з різницею в 21 очко, а за 6 хвилин до кінця четвертої чверті “Оклахома” програвала з рахунком 79:93. Р.Вестбрук організував ривок “Тандер”, набравши за 6 хвилин 19 очок. На його рахунку триочкове потрапляння, яке перевело гру в додатковий час, де баскетболісти “ОКС” святкували перемогу 114:106.
Загалом американець відзначився 57 очками і зробив 11 передач при 13 підбираннях.
“Найрезультативніший тріпл-дабл в історії? Це благословення! Всі знають, що я до кожної гри підходжу з повною відповідальністю. Дуже приємно домагатися подібних результатів. Я безперечно можу пишатися цим виступом. Тим не менш, ми повинні думати про наступну гру — нам потрібно перемагати”, — заявив автор унікального досягнення.
Зауважимо, що захиснику залишилося зробити лише чотири тріпл-дабли у восьми матчах, щоб перевершити рекорд легендарного Оскара Робертсона, який в сезоні-1 961/62 зробив 41 тріпл-дабл.
Варто відзначити, що завдяки перемозі над “Орландо”, “Тандер” забезпечили собі місце в плей-оф.
Як повідомляв УНН, в матчі проти “Філадельфії” Р.Вестбрук оформив тріпл-дабл, реалізувавши вперше в історії Асоціації 100 відсотків кидків з гри.