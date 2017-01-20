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Р. Чубаров призвал Президента запустить работу над изменениями в Конституцию относительно Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Президента и правительство созвать Конституционную комиссию и начать работу по изменению раздела 10 Конституции Украины "Автономная Республика Крым", передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Спасибо членам правительства, депутатам, что вспомнили о Дне Автономной Республики Крым. 26 лет назад, именно 20 января состоялся общекрымский референдум по восстановлению автономии Крыма, которая была ликвидирована в 1945 году, в связи с депортацией крымскотатарского народа", - сказал Р .Чубаров с парламентской трибуны.

Он напомнил, что референдум состоялся в начале массового возвращения крымских татар на свою Родину.

"Был СССР и был коммунистический режим. Москва была очень обеспокоена тем, что придется восстанавливать крымскотатарскую автономию, в связи с возвращением депортированного крымскотатарского народа на свою землю. Кроме того, Москва пыталась остановить борьбу украинцев по восстановлению независимого государства. Она хотела иметь мощный рычаг. Крымские татары тогда требовали, чтобы референдум состоялся после того, как вернется весь народ. А Москва очень спешила, им надо было давить на Украину ", - рассказал лидер крымскотатарского народа.

Он отметил, что по случаю Дня автономии, мы должны сделать соответствующие уроки из прошлого.

"Поэтому я снова призываю Президента и Правительство созвать Конституционную комиссию и начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины" Автономная Республика Крым ". Мы должны превратить Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую автономную республику, как неотъемлемую составляющую часть Украины ", - подчеркнул Р. Чубаров.

Украинские Национальные Новости

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