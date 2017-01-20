Р.Чубаров закликав Президента запустити роботу над змінами до Конституції щодо Криму

"Дякую членам уряду, депутатам, що згадали про День Автономної Республіки Крим. 26 років тому, саме 20 січня відбувся загальнокримський референдум щодо відновлення автономії Криму, яка була ліквідована в 1945 році, у зв’язку з депортацією кримськотатарського народу”, - сказав Р.Чубаров з парламентської трибуни.

Він нагадав, що референдум відбувся на початку масового повернення кримських татар на свою Батьківщину.

“Був СРСР і був комуністичний режим. Москва була дуже занепокоєна тим, що доведеться відновлювати кримськотатарську автономію, у зв’язку з поверненням депортованого кримськотатарського народу на свою землю. Окрім того, Москва намагалася зупинити боротьбу українців щодо відновлення незалежної держави. Вона хотіла мати потужний важель. Кримські татари тоді вимагали, щоб референдум відбувся після того, як повернеться весь народ. А Москва дуже поспішала, їм треба було тиснути на Україну”, - розповів лідер кримськотатарського народу.

Він відзначив, що з нагоди Дня автономії, ми маємо зробити відповідні уроки з минулого.

“Тому я знову закликаю Президента і Уряд скликати Конституційну комісію і розпочати роботу по внесенню змін до розділу 10 Конституції України "Автономна Республіка Крим". Ми маємо перетворити Автономну Республіку Крим в Кримськотатарську автономну республіку, як невід’ємну складову частини України”, - підкреслив Р.Чубаров.