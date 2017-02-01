Пять иностранцев будут судить за серию разбойных нападений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд дело в отношении пятерых иностранцев, совершивших серию разбойных нападений, похитив почти 6 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Прокуратура Одесской области вчера, 31 января, направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая орудовала на территории нескольких областей.
Установлено, что пятеро иностранцев с апреля по август 2016 г. совершили серию разбойных нападений на территории города Одессы, в Одесской и Черновицкой областях.
Действия преступников сопровождались физическим насилием, пытками, угрозами и запугиванием своих жертв и их детей. Так, проникая в частные дома они нападали на жителей, связывали им руки и ноги, и забирали все ценное из домовладений. При этом для проникновения в жилище, запугивания и вымогательства использовали специальные принадлежности.
В результате таких преступных действий по данным следствия пострадали по меньшей мере 14 граждан, а сумма причиненного преступлениями ущерба составляет почти 6 млн гривен.
Разбойникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.